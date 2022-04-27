Элиста, , 10:06 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 36 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 27 апреля.

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В двух ковидных госпиталях, развёрнутых в Элисте, лечатся 48 пациентов, из них трое находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 082 человека, выписаны с выздоровлением 49 926 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 839 жителей республики.