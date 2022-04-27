Нур-Султан, , 10:06 — REGNUM Правящей партия Казахстана «Аманат» (бывшее название – «Нур Отан») готовит проект закона об отмене привилегий первого президента республики Нурсултана Назарбаева, гарантированные его особым статусом елбасы. Об этом 27 апреля сообщил журналистам спикер Мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поправками исключается статус елбасы. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства», — сказал Кошанов.

Он отметил, что после принятия поправок конституционный закон о первом президенте также утратит силу.

Напомним, Назарбаев после сложения в 2019 году президентских полномочий получил статус первого президента — елбасы и сохранил пост председателя правящей партии. Это сохраняло его возможности влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана. После начала январских беспорядков следующий президент республики Касым-Жомарт Токаев лишил Назарбаева наиболее существенных полномочий, а всех его родственников снял с государственных постов.