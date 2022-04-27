Лима, , 10:21 — REGNUM Перуанский юрист и конституционный адвокат Диего Помареда осудил 26 апреля правительство Педро Кастильо за использование тезисов его научной работы в статье об учредительном собрании, которую планируется добавить к действующей конституции. Об этом сообщает новостное агентство El Comercio.

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«В тексте присутствовали копии моих тезисов, которые я написал в прошлом году. Исполнительная власть игнорировала то, что цитировала меня. Следует понимать, что к такому серьёзному вопросу нельзя относиться поверхностно», — заявил юрист.

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Напомним, что 25 апреля правительство Перу внесло в Конгресс проект статьи об учредительном собрании, которое будет созвано для разработки новой конституции.

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