Озинский район, , 11:05 — REGNUM В рабочем поселке Озинки Саратовской области 23-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пятилетнего ребенка, который от полученных травм скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает региональное следственное управление СКР.

ДТП

Дорожная авария произошла 25 апреля около 17:00 (местное время). Водитель автомобиля «ВАЗ 2110», двигаясь по улице Чапаева, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил столкновение рядом с домом №18 с 5-летним ребенком, движущимся на велосипеде. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, но ребенка спасти не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 апреля на автодороге «Саратов — Нижний Новгород» в Татищевском районе в ДТП попал пассажирский автобус, перевозивший не менее двадцати человек.

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