Белгород, , 10:03 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде двух граждан России, готовивших диверсию на объекте транспорта. Об этом 27 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, задержанные являются сторонниками украинских нацистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на сайт «Миротворец».

Сейчас подозреваемые дают признательные показания. Задержанные рассказали, что планировали повреждать железные дороги, по которым передвигаются военные эшелоны, уточнили в ФСБ.