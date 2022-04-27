Зима, Иркутская область, 27 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Иркутской области полицейские пресекли противоправную деятельность, связанную с незаконным обналичиванием материнского капитала, сообщает 27 апреля территориальное ГУ МВД РФ.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По версии следователей, 29-летняя жительница села Боровое в 2019 году, используя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставила заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий, а именно о приобретении в собственность дома в городе Зиме, который по факту отсутствует более 30 лет. Таким образом, женщина совершила хищение денежных средств на сумму около 430 тысяч рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Омской области прокуратура пресекла факт мошенничества со средствами материнского капитала.

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