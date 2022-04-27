Париж, , 10:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в популярный муниципалитет Сержи (департамент Валь-д’Уаз), чтобы встретиться с жителями, торговцами и молодыми предпринимателями, через три дня после своего переизбрания, сообщает Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэля Макрона, у которого еще не начался второй президентский срок, ожидают на рыночной площади Сен-Кристоф, в муниципалитете Сержи, расположенном примерно в тридцати километрах от Парижа.

«Эта поездка объясняет желание президента Республики с 2017 года выйти на поле, вступить в контакт с французскими мужчинами и женщинами, обсудить с ними, выслушать их проблемы, их ожидания и их потребности», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Глава государства также встретится с молодыми предпринимателями из ассоциации «Les Déterminés», которая с 2015 года поставила перед собой цель предложить «возможность каждому осуществить свою предпринимательскую мечту без барьеров и ограничений».