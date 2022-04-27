Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. К берегам Камчатки ночью 28 апреля подойдёт тихоокеанский циклон, который принесёт в регион дожди со снегом и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Первыми удар непогоды ощутят на себе жители южной и восточной частей Камчатки. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизовском, Усть-Большерецком и Мильковском районах прогнозируются дождь и мокрый снег. В прибрежных районах ожидается сильный ветер, а на юго-западе — штормовой. На дорогах возможно образование гололедицы.

29 апреля непогода сместится в восточную и северо-восточную части Камчатки — осадки пройдут в Усть-Камчатском, Карагинском районах, в Алеутском муниципальном округе.

Циклон будет действовать в крае до 29 апреля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, водителей автомобилей в Амурской области попросили по возможности воздержаться от поездок из-за гололёда и мокрого снега на дорогах. 26 апреля в регион пришёл циклон.