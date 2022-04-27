Чебоксары, , 10:01 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему директору школы, которого уличили в подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Трудовая книжка Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 48-летний житель Комсомольского района, ранее занимавшего должность директора одной из школ. Правоохранители установили, что он фальсифицировал табеля учёта рабочего времени и расчёта заработной платы своей куме, которая была трудоустроена в школу оператором газовой котельной, но фактически вместо неё работал супруг.

«В результате женщине незаконно начислялась заработная плата, рассчитывался пенсионный стаж, производились отчисления в пенсионный фонд», — говорят в ведомстве.

Суд признал бывшего директора виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), назначив 30 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чувашии перед судом по обвинению в коррупции предстанет экс-сотрудник мэрии Алатыря. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями и совершение подлога при строительстве дороги.

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