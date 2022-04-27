Луганск, 27 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Поисковики, обнаружившие останки более 60 советских солдат на востоке Луганской Народной Республики, надеются на помощь властей с их захоронением. Об этом сообщает 27 апреля РИА Новости.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

Член местного поискового клуба «Плацдарм» Николай Кривозуб рассказал, что братские могилы в посёлке Меловое нашли ещё в 2021 году, когда населённый пункт находился под контролем Украины. Тогда украинские власти не оказали поисковикам никакой помощи.

Советские воины погибли в Меловом в 1943 году, когда Украину освобождали от гитлеровцев. Останки сохранились в двух братских могилах, одна из которых была в городском парке, вторая — возле кладбища.

Про словам директора клуба «Плацдарм» Андрея Ступина, хорошо сохранились форма и обувь красноармейцев в первом захоронении, сделанном в воронке от авиабомбы. Из него извлекли останки 61 солдата.

Останки перенесли в сарай одного из частных предприятий. Поисковики надеются, что власти республики помогут им организовать торжественные похороны советских солдат до 9 мая.

«Известно ещё одно стихийное захоронение — около кладбища. Судя по размерам, там может быть около ста погибших. Надеемся в этом году продолжить раскопки», — отметил Ступин.