Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Общегородской праздник выпускников Санкт-Петербурга «Алые паруса» пройдёт 24 июня 2022 года. Соответствующее постановление губернатора Петербурга Александра Беглова опубликовано на сайте городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса»

«Праздник «Алые паруса» — это уникальный сплав традиций и инноваций, бренд Санкт-Петербурга и украшение белых ночей», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

На проведение мероприятия выделят средства в рамках «Субсидии на организацию и проведение праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» и его трансляцию в прямом эфире». Из городского бюджета на эти цели направят почти 35 млн рублей.

В Петербурге уже начался кастинг по отбору творческих коллективов, которые примут участие в основной программе концерта на Дворцовой площади. Напомним, что в 2021 году «Алые паруса» прошли 25 июня.