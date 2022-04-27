Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В Петербурге обезвредили группу воров, специализировавшихся на кражах имущества из автомобилей, сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изъятое пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Невского района города задержали трех мужчин в возрасте от 43 до 54 лет, которые причастны как минимум к трем преступлениям, совершенным в марте текущего года. Как уточнили в ведомстве, 2 марта на парковке супермаркета на проспекте Большевиков из автомобиля Nissan Almera был похищен строительный инструмент на сумму 100 тыс. рублей. 12 марта на той же парковке из автомобиля Volkswagen Jetta похитили личные вещи на 148 тыс. рублей. А 29 марта на парковке у магазина по улице Бабушкина из автомобиля Kia Ceed похитили ноутбук стоимостью 86 тыс. рублей.

«Злоумышленники подъезжали к месту преступления на автомобиле Hyundai Creta, с помощью электронного устройства считывали код доступа, вскрывали автомобиль и похищали из салона имущество», — установили в полиции.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В результате проведения обысков по местам жительства фигурантов обнаружены: фотоаппарат, планшетный компьютер, 11 мобильных телефонов, строительный инструмент, электронный прибор для получение доступа к характеристикам автомобиля, бинокль и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

«Всем троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают иные факты противоправной деятельности злоумышленников», — подытожили в Главке МВД.