Элиста, , 09:58 — REGNUM В Барнаул прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков. На состоявшейся с губернатором Алтайского края Виктором Томенко встрече были рассмотрены перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей двух субъектов России. В частности, Алтайский край и Калмыкия будут сотрудничать в области сельского хозяйства, культуры, туризма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

Алтайский край и Калмыкия будут сотрудничать glava. region08. ru

В рабочем порядке будут проработаны вопросы поставки племенного скота и генетического материалы из Калмыкии в Алтайский край. Степная республика, в свою очередь, заинтересована в алтайском сельхозмашиностроении и внедрении цифровизации в агропромышленном комплексе. Регионы также готовы делиться успешными практиками по сохранению культурного наследия, реализации молодёжных инициатив, природных ресурсов.

Координировать взаимодействие регионов со стороны Калмыкии поручено заместителю председателя правительства республики Дмитрию Трапезникову.