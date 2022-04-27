Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM Руководителя строительной организации обвинили в уклонении от уплаты крупной суммы налогов в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Уголовное дело

Следователи полагают, что злоумышленник представил в налоговый орган документы с ложными сведениями по налогу на добавленную стоимость, тем самым уклонившись от его уплаты. С 2015 года по 2017 год застройщик скрыл от налоговой службы более 68 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.