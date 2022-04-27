Донецк, , 09:58 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе с 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 85 мирных жителей, включая одного ребенка. Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 27.04.22 за 70 дней эскалации погибли 85 мирных жителей, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 367 мирных жителей, включая. 30 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей, еще шестеро ранены.