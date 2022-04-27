Белгород, , 09:57 — REGNUM При подготовке диверсии в Белгороде задержаны два человека, сообщили 27 апреля в центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Задержанные имеют гражданство России и являются сторонниками украинских нацистов, проинформировали в ФСБ. По данным службы, подозреваемые готовили в Белгороде диверсию на транспорте.

«Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма», — говорится в заявлении ведомства.

Указано, что задержанные также передавали украинским сообщникам информацию о российских военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.