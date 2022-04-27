Омск, , 09:56 — REGNUM Весенние полевые работы стартовали в Омской области, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном правительстве.

Полевые работы Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Весеннюю обработку почвы провели в 29 районах на площади 1,8 млн га (82% от запланированного объёма).

Аграрии внесли уже 569 тонн минеральных удобрений в 14 районах на общей площади 15,9 тыс. га. Приобретено 46,3 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 86,3% от запланированного объёма.

Весенние полевые работы начали два района. В Саргатском районе приступили к посеву овощных культур, в Черлакском – к посеву многолетних трав.

Как сообщало ИА REGNUM, весенние работы на полях начались в Хакасии.

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