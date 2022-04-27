Уфа, 27 апреля 2022, 10:04 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров допустил возможную передачу в доверительное управление 47% акций Башкирской содовой компании, которые находятся в собственности Росимущества. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации главы республики.
Сообщается, что в настоящий момент ценными бумагами этого предприятия интересуются несколько компаний.
Отмечается, что в случае заключения сделки контрольный пакет акций Башкирской содовой компании останется в управлении Башкирии. При этом новый партнер будет вместе с руководством региона развивать предприятие.
«У нас появится партнер, с которым мы будем вместе управлять, контрольный пакет остается за республикой. Это на пользу, нам это интересно», — приводит пресс-служба слова Хабирова.
Главы республики сообщил, что продолжится и экологическая программа предприятия, которая направлена также и на модернизацию производства. Сырьевой вопрос предприятия намерены решить в течение пяти лет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин своим указом утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии.
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