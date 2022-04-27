Москва, 27 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Киевский режим стал рупором США, с помощью которого распространяются фейки и угрозы в адрес европейских стран и политиков. Об этом 27 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«С одной стороны, киевский режим стал рупором, через который администрация в Вашингтоне распространяет любые порочащие, так и фейковые материалы… это способ угрозы и шантажа. А с другой стороны, это дает ощущение киевскому режиму своей мощи», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в эвакуации людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, так как намерен и дальше манипулировать ситуацией.

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