Сент-Пол, США, , 09:54 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Аризоны» шайбы забросили защитник Антон Строльман и нападающие Джек Макбэйн, Антуан Руссель, Трэвис Бойд и Фил Кессел.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились форварды Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо. Российский нападающий Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Миннесота» идёт на третьем месте в Западной конференции со 109 очками.

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