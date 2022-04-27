Париж, , 09:54 — REGNUM Во Франции начинается новая политическая борьба за семь недель до выборов в законодательные органы, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон, одержавший победу на выборах президента, ищет нового премьер-министра и проводит консультации для формирования нового правительства.

Соперник Макрона по выборам Марин Ле Пен взяла несколько выходных перед тем, как возглавить борьбу за выборы в законодательные органы. Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов на президентских выборах, что является самым высоким результатом, когда-либо достигнутым ультраправой партией.

Правые республиканцы, ослабленные горьким поражением на президентских выборах, подтвердили свою «независимость» от Эммануэля Макрона, к которому у некоторых кандидатов может возникнуть соблазн присоединиться.

Партия «Непокорившаяся Франция» начала законодательную кампанию в поддержку Жан-Люка Меланшона, который хочет занять пост премьер-министра страны.

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