Белгород, 27 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Двух граждан РФ, подозреваемых в подготовки диверсии, задержали оперативники ФСБ в Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, задержанные являются сторонниками украинского нацизма, они планировали совершить диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что подозреваемые направляли «сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине», сообщает 27 апреля ТАСС.