Кемерово, 27 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 27 апреля, на лечении находятся 1753 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 120 новых носителей коронавируса. За это же время 56 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 161 352 случая заражения коронавирусом, 157 294 человека выздоровели, 2305 человек скончались.