Элиста, , 09:52 — REGNUM В столице Калмыкии появится ещё один новый микрорайон — «Восточный». Под застройку отдано около 60 гектаров земли. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства степной республики Наран Кюкеев.

Строительство жилья

Согласно предварительному проекту, на территории появятся жилые дома, парковая зона и спортивные сооружения. Окончательные проектные решения предполагается утвердить к середине 2022 года. Власти ожидают, что к финансированию проекта активно подключатся инвесторы.

Ранее сообщалось, что в Элисте построят новый микрорайон «Молодёжный». На реализацию проекта выделено 545 млн рублей. Под застройку выделено 39 гектаров земли. Как ожидается, на территории построят десять жилых домов высотой от шести до 14 этажей, школу на 600 мест и детсад, обустроят парк.