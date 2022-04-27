Оренбург, 27 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту схода с рельсов пассажирского поезда возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 апреля в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Центральное МСУТ СКР Вагон сошёл с рельсов

Авария произошла днем 13 марта 2022 года. На железнодорожном пути №62 парка «Р» железнодорожной станции Оренбург осуществлялся маневр по перестановке пяти двухэтажных вагонов пассажирского поезда №137 сообщением «Оренбург-Москва». Один вагон сошел с рельсов всеми колесными парами.

Материальный ущерб собственнику инфраструктуры и подвижного состава оценили в более чем 1 млн рублей. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).