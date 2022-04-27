Кишинёв, , 09:50 — REGNUM Переговоры между компанией «Молдовагаз» и Газпромом возобновились. Об этом в эфире телеканала N4 сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlament.md

Ранее в правительстве Молдавии заявляли, что на их просьбы к Газпрому пересмотреть договоренности, достигнутые в ноябре 2021 года, не было ответа. Теперь на них отреагировали.

«Раньше было полное молчание, но уже начались некоторые дискуссии. Наше стремление в том, чтобы продлить контракт», — сказал политик.

Напомним, по контракту между Газпромом и «Молдовагаз», молдавская сторона обязалась провести до 1 мая аудит многолетнего долга перед российской стороной. По расчётам Газпрома, Молдавия должна выплатить более $700 млн. В Кишинёве не согласны, но не могут найти аудитора, так как все отказываются из-за антироссийских санкций.