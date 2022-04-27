Варшава, , 09:48 — REGNUM Власти Польши больше не будут покупать природный газ из России. Об этом 27 апреля заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

Поставка газа в Польшу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец», — сказал он.

При этом Наимский добавил, что, как считают польские власти, в стране не должно возникнуть дефицита голубого топлива и уточнил, что Польша будет вести собственную газодобычу и получать его с других направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «Газпром экспорт» не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля, в связи с этим с 27 апреля поставки этим компаниям были остановлены.