Лима, 27 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Международный валютный фонд опубликовал 26 апреля прогнозы для Латинской Америки, в которых предупредил об угрозе общемирового роста цен для экономики региона. Об этом сообщает новостное агентство El Universal.

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Несмотря на то, что фонд ожидает роста экономик Бразилии на 0,8%, Мексики — на 2%, Колумбии — на 5,8%, Чили — на 1,5%, Перу — на 3% и Аргентины — на 4%, он предупреждает, что эти цифры существенно ниже, чем показатели предыдущего года.

Почти 40% латиноамериканских стран ввели меры для противодействия экономическому кризису, в первую очередь они касаются системы налогообложения. МВФ рекомендовало странам оказать поддержку малым хозяйствам и бизнесу и позволить внутренним ценам корректироваться в соответствии с международными.