Москва, , 09:48 — REGNUM В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начал работу контакт-центр для помощи гражданам и организациям, а оказании различных услуг: от кадастровых и геодезических работ, сообщается на портале мэра столицы.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В контакт-центре можно получить консультации по различным услугам, связанным с учетом и оформлением земли и помещений, а также другими действиями с недвижимостью.

В тестовом режиме прямая линия работала с конца февраля. За это время сотрудники обработали более 7 тыс. обращений граждан и предпринимателей. Ежегодно документы в МосгорБТИ запрашивают более 50 тыс. человек.

Как сообщало, несогласованные изменения планировок квартир и апартаментов могут стать «чёрной меткой» для государственной регистрации объекта.

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