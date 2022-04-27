Казань, , 09:59 — REGNUM В Татарии из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Об этом 27 апреля сообщает региональное управление Гидрометцентра.

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По данным синоптиков, во второй половине дня и вечером 27 апреля, с сохранением ночью 28 апреля на территории республики при прохождении атмосферных фронтов местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, град, сильный ветер порывами до 20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха ночью 28 апреля составит +6…+11 ˚С, днем — около +14 ˚С, на востоке местами потеплеет до +17 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, 29 апреля через Санкт-Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта.

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