Варшава, 27 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Гражданин России и гражданин Белоруссии задержаны в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Польское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Служба военной контрразведки располагает информацией, что задержанные собирали данные о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Они проживали в Польше многие годы, задержали их в городе Белостоке на северо-востоке страны.

«Выводы Службы военной контрразведки указывали на то, что они осуществляли шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации», — рассказал представитель прокуратуры Александр Скшиняж.

Задержанным предъявили обвинения в шпионаже, решением суда они на три месяца помещены под стражу. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в апреле в Польше арестовали предпринимателя, российского гражданина, который живёт в стране уже 18 лет. Его обвинили в сборе для России информации о боеготовности вооружённых сил Польши и НАТО.

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