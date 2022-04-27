Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии предлагается увеличить перечень льготников, которые могут заявиться на получение социальной жилищной выплаты при проживании в сельской местности. Соответствующий проект постановления правительства представил республиканской минсельхоз, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кухня в двухкомнатной квартире Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

В аграрном ведомстве предлагают расширить перечень категорий граждан, которые смогут претендовать на социальную выплату для строительства или покупки жилья в сельской местности. Помимо граждан, работающих в АПК и социальной сфере, планируется включить в число льготников работающих в органах государственной власти, занимающихся охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также в подведомственных им организациях.

По расчётам аграрного ведомства, в 2022 году в рамках программы комплексного развития сельских территорий планируется улучшить жилищные условия 19 семей.

Стоимость приобретения жилья определяется с учётом цены за «квадрат» на сельских территориях и размера общей площади: 33 кв. метра – для одиноких граждан, 42 кв. метра – на супругов, по 18 кв. метров на каждого человека при численности семьи от трёх и более человек.