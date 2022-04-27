Кемерово, 27 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Плохая экология

«В Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы с 18:00 (время местное) сегодня, 27 апреля, до 18:00 (время местное) 29 апреля.