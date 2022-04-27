Москва, , 09:43 — REGNUM Современные украинские нацистские батальоны строят свою идентичность не только на реконструированных темных культах, но и от нацистского Черного ордена СС, и их миссия – погрузить в нацизм и оккультизм всю Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Политолог отметил, что все современные тёмные культы, которые активно насаждаются в мире, в существенной степени являются восстановленными в XIX и XX веках, однако они таковыми являются не до конца. Есть ряд символов, которые имеют вековую и даже тысячелетнюю традицию.

«Черное Солнце – это символ с далеким прошлым, отдающим тысячелетиями и очень взятое на вооружение именно Гиммлером. Не Гитлером, не Гессом, это был именно Черный орден СС, который взял на вооружение это Черное Солнце, которое означает очень многое. Это, конечно, гностический символ, который означает не единство рода человеческого… они на него молились, были замки Вевельсбруг и другие, где они проходили все ритуалы и инициации», — заявил Кургинян.

В частности, немецкие нацисты клали гранату без чеки на каску, и если им удавалось ее пронести, то им полагался почет, если не удерживали и получали ранения – гарантировалась хорошая пенсия, а если кандидат пугался, его карали смертью. И это простейшие вещи, которые осуществляли оккультные нацисты.

Кроме того, эсэсовцы очень достойно отступали, переживая проигрыш. Они уходили в США, Великобританию и, в крайнем случае, в Латинскую Америку. Потом они возвращались и возглавляли высокопоставленные должности в НАТО. Причем, они были полностью индоктринированы в НАТО.