Москва, 27 апреля 2022, 09:43 — REGNUM Современные украинские нацистские батальоны строят свою идентичность не только на реконструированных темных культах, но и от нацистского Черного ордена СС, и их миссия – погрузить в нацизм и оккультизм всю Европу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
Политолог отметил, что все современные тёмные культы, которые активно насаждаются в мире, в существенной степени являются восстановленными в XIX и XX веках, однако они таковыми являются не до конца. Есть ряд символов, которые имеют вековую и даже тысячелетнюю традицию.
В частности, немецкие нацисты клали гранату без чеки на каску, и если им удавалось ее пронести, то им полагался почет, если не удерживали и получали ранения – гарантировалась хорошая пенсия, а если кандидат пугался, его карали смертью. И это простейшие вещи, которые осуществляли оккультные нацисты.
Кроме того, эсэсовцы очень достойно отступали, переживая проигрыш. Они уходили в США, Великобританию и, в крайнем случае, в Латинскую Америку. Потом они возвращались и возглавляли высокопоставленные должности в НАТО. Причем, они были полностью индоктринированы в НАТО.