Магас, , 09:43 — REGNUM В Ингушетии в мае 2022 года будет добавлен еще один выходной день. Власти региона объявили нерабочим днем среду 4 мая. В этот день жители республики будут отмечать мусульманский праздник Ураза-байрам. Указ об этом подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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«В связи с наступлением праздника Ид аль-Фитр (Мархаш), принял решение объявить в Ингушетии дополнительный выходной 4 мая», — написал руководитель субъекта РФ в своем Telegram-канале.

Как известно, праздник Ураза-байрам или праздник разговения отмечается по завершении поста, который держат верующие в течение священного месяца Рамадан. Празднование начинается с началом первого дня месяца Шавваль. Дату определят священнослужители на основании наступления новолуния. Предположительно в 2022 году это случится 2 мая.

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