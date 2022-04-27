Варшава, , 09:43 — REGNUM Польша не будет покупать природный газ у России, сообщил в эфире радиостанции RMF представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что Польша готовилась к отказу от поставок российского газа шесть лет.

«Мы не будем покупать газ у российской стороны, российских компаний. Конец», — сказал Наимский, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заверил, что газ в Польше будет, если не изменятся внешние условия и не произойдёт какой-то катаклизм.