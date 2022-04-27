Прибайкальский район, Бурятия, , 09:42 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии возобновлено движение по региональной дороге Турунтаево — Острог — Покровка — Шергино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Расчистка дороги от навалов льда, Бурятия Минтранс Бурятии

Дорога ранее была подтоплена из-за резкого подъёма уровня реки Селенга в результате затора. После ухода воды трассу пришлось расчищать от навалов льда и веток, а также засыпать размывы на проезжей части.

«В настоящее время дорожное полотно пересыщено влагой, после того, как оно как следует высохнет, мы планируем провести дополнительные работы по его восстановлению», — отметил и. о. руководителя «Бурятрегионавтодора» Игорь Петров.

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