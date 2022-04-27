Донецк, 27 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрела со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей, еще шестеро ранены. Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех и ранении шести мирных жителей в Петровском районе Донецка и Макеевке (поселок Землянки)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены 30 домов в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Яковлевке, а также три объекта гражданской инфраструктуры.