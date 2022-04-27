Ярославль, , 09:44 — REGNUM В Ярославле женщина, пострадавшая от удара током в троллейбусе из-за неисправной изоляции, подала на АО «ЯрГЭТ» в суд. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ожоги, полученные во время удара током Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле женщину ударило током во время входа в троллейбус. После этого в причинах разбирались городские власти, пообещавшие наказать виновных.

Но женщину это не устроило, тем более, что после удара током она долго лечилась, а её здоровье ухудшилось. В исковом заявлении к АО «ЯрГЭТ» она требует возместить ей расходы на лечение — 21 тысячу рублей, компенсацию морального ущерба — 200 тысяч, 504 тысячи — за нанесённый здоровью ущерб, а также штраф.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле власти сообщили о причине удара током пассажирки троллейбуса