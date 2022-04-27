Ярославль, 27 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ярославле женщина, пострадавшая от удара током в троллейбусе из-за неисправной изоляции, подала на АО «ЯрГЭТ» в суд. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Ожоги, полученные во время удара током

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле женщину ударило током во время входа в троллейбус. После этого в причинах разбирались городские власти, пообещавшие наказать виновных.

Но женщину это не устроило, тем более, что после удара током она долго лечилась, а её здоровье ухудшилось. В исковом заявлении к АО «ЯрГЭТ» она требует возместить ей расходы на лечение — 21 тысячу рублей, компенсацию морального ущерба — 200 тысяч, 504 тысячи — за нанесённый здоровью ущерб, а также штраф.