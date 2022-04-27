Донецк, , 09:41 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 662 человека и в том числе — 107 детей. Об этом 27 апреля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 26 апреля до 08:00 27 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 662 человека, включая 107 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 24 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях заместителя командира батальона майора Сергея Дремлюги в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.