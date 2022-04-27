Владивосток, , 09:40 — REGNUM На фоне изменения мировой экономики Монголия и Россия должны сообща искать стимулы развития и более полно реализовывать потенциал. Об этом 27 апреля на открытии «Российско-монгольского форума делового сотрудничества: Торговля-Логистика» во Владивостоке заявил чрезвычайный и полномочный посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин.

Флаг Монголии

Он указал, что сегодня мировая экономика испытывает всё большее влияние политических и социальных факторов, поэтому стоящие перед ней вызовы требуют согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста.

«Нам необходимо сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реализовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал стран и интеграционных структур, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнктуру», — отметил дипломат.

Он добавил, что на сегодняшний день товарооборот между Россией и Монголией не очень большой. При этом Монголия хотела бы в большем объёме использовать экспортный потенциал.

«Мы хотим экспортировать больше, играть не в одни ворота. С Россией есть одна проблема — высокие таможенные пошлины и акцизы», — цитирует РИА Новости Энхтувшина.

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Он уточнил, что пошлины на экспортную продукцию из Монголии, например, кашмир составляют 46%, кожаную продукцию — 40%, что сказывается на цене товаров.

«Со стороны Монголии пошлины 5% и НДС 10%», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Академии банковского дела и финансов Гунгаагийн Бумчимэг заявила, что нынешний кризис на Украине негативно влияет на экономику Монголии, поскольку поставки из России составляют 32% импорта Монголии. По её данным, из России Монголия импортирует 27% продуктов питания, 88% удобрений, 90% топлива и 20% электроэнергии.