Кишинёв, , 09:39 — REGNUM Полиция Молдавии не будет на 9 Мая срывать георгиевские ленты с людей. Об этом в эфире телеканала N4 сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Георгиевская лента

«Полиция не будет ходить, снимать ленты с груди, она будет вести себя очень цивилизованно. Мы говорили с полицией, что нам нужно обсуждать ситуацию с гражданами, объяснять им», — сказал Гросу.

Он отметил, что власти Молдавии, запретив георгиевскую ленту, не смогут добиться желаемого результата сразу. Также глава парламента призвал граждан не устраивать «провокации» в День Победы.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля начал действовать запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции предупредили, что штрафовать будут в том числе ветеранов 9 Мая. Многие граждане заявляют, что будут носить георгиевскую ленту в праздник.