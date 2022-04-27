Приангарье готовится ко всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы»
Иркутск, 27 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Иркутская область 9 мая примет участие во всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы». Как сообщает телеграм-канал правительства региона, в Иркутске на площади перед памятником Александру III пройдет всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы».
«Всероссийская акция «Рекорд Победы» является традиционным мероприятием. Кроме Иркутска, ее поддержат и в других муниципальных образованиях области», — пояснил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.
Задача спортивно-патриотической акции – всеми участниками акции в произвольной программе поднять гирю 28 тысяч 124 раз, именно столько дней со Дня Победы 1945 года пройдет до 9 мая 2022 года. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Вес гирь будет подобран для каждого возраста – от 4 до 32 килограммов.
Как сообщало ИА REGNUM, также в День Победы Иркутская область присоединится ко всероссийской акции «Окна Победы».
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