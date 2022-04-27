Иркутск, 27 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Иркутская область 9 мая примет участие во всероссийской спортивной акции «Рекорд Победы». Как сообщает телеграм-канал правительства региона, в Иркутске на площади перед памятником Александру III пройдет всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы».

Правительство Иркутской области Всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы»

«Всероссийская акция «Рекорд Победы» является традиционным мероприятием. Кроме Иркутска, ее поддержат и в других муниципальных образованиях области», — пояснил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Задача спортивно-патриотической акции – всеми участниками акции в произвольной программе поднять гирю 28 тысяч 124 раз, именно столько дней со Дня Победы 1945 года пройдет до 9 мая 2022 года. Принять участие могут как дети, так и взрослые. Вес гирь будет подобран для каждого возраста – от 4 до 32 килограммов.

Как сообщало ИА REGNUM, также в День Победы Иркутская область присоединится ко всероссийской акции «Окна Победы».

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