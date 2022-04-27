Сеул, , 09:39 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Mercedes-Benz GLC 250 Coupe motoroids.com

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, Bentley, KIA. Всего будет отозвано 47 173 транспортных средства.

Известно, что Mercedes-Benz отзовет более 31. тыс. автомобилей 25 моделей, включая E250 и C500, из-за проблем с программным обеспечением.

В министерстве отметили, что позднее наложат на немецкого автопроизводителя штраф.

Jaguar-Land Rover отзовет 12 128 автомобилей двух моделей, включая Discovery Sport 2.0D, из-за проблем с масляным насосом.

KIA отзовет 3942 автомобиля K9 из-за проблем в гидравлическом и электронном блоках управления, которые могут привести к возгоранию. Bentley отзовет пять единиц Flying Spur из-за проблем с ремнем безопасности.