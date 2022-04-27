Москва, 27 апреля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, утром, по данным Лондонской биржи ICE на 09:21 мск, цены на газ в Европе подскочили на 16%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

Стоимость газа превысила $1300 за одну тысячу кубометров.

Газпром 26 апреля уведомил Польшу о прекращении поставок газа с 27 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, уведомление о том, что поставки российского газа прекращаются, получил «Булгаргаз».

Читайте подробнее: «Булгаргаз» уведомили о прекращении поставок газа из РФ