Пермь, , 09:37 — REGNUM В Перми к административной ответственности привлекли владельца контактного зоопарка. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Контактный зоопарк Incygneia

По данным ведомства, предприниматель оказывал услуги по демонстрации животных, тогда как у него отсутствовала лицензия. В результате составили административный протокол.

Арбитражный суд рассмотрел дело. Владелец зоопарка признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения. Назначено наказание в виде предупреждения.