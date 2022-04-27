Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Санкт-Петербург оказался в тылу уходящего циклона, из-за чего в городе на Неве на ближайшие три дня сильно похолодает и пройдет снег, сообщил 27 апреля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Холод Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, циклон, который уже ушел в Архангельскую область, продолжает влиять на погоду Петербурга. Очень холодный воздух с Арктики сделает три ближайших дня очень холодными.

«Сегодня, даже при солнечной погоде, максимальная температура днем всего +4…+6 градусов», — отметил он.

При такой холодной воздушной массе ожидаются осадки в виде снега.

«Наиболее сложный день 29 апреля, когда через Санкт-Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять», — пояснил Колесов.

Что касается первых майских праздников, то по прогнозу дневная температура будет колебаться в районе +10 градусов и выше.

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