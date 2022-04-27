Москва, , 09:44 — REGNUM Финансовые рецепты, которые создали «лидеры развитого мира», больше не работают, в международном экономическом развитии происходят сбои. Об этом замглавы МИД России Александр Панкин заявил 26 апреля на Форуме Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС) по финансированию развития.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сбои в экономическом развитии вызваны несправедливостью существующего международного экономического порядка. Её цементирует нежелание развитых стран пересматривать финансовую архитектуру, которая ущемляет права и законные интересы развивающегося мира. Этой части мира отведено такое место в производственно-сбытовых цепочках, с которого они не могут перейти на новую ступень развития.

«Финансовые рецепты, которые из года в год предлагаются лидерами развитого мира, перестали срабатывать», — подчеркнул Панкин в своём выступлении по видеосвязи.

Он отметил, что из-за экономических моделей, ориентированных на экспорт, благополучие целых регионов напрямую зависит от темпов роста развитых экономик. По данным МВФ, цены на экспортируемые сырьевые товары при этом снижаются по сравнению с ценами на промышленные товары, которые производятся в развитых странах.

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