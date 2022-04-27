Дорогобуж, Смоленская область, , 09:35 — REGNUM В Смоленской области директор школы предстанет перед судом по обвинению в халатности, которая привела к хищению 21 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, директор школы в Дорогобуже в период с сентября 2015 года по август 2020 года не обеспечила контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств учреждения, не контролировала правильность и достоверность заполнения реестров на перечисление заработной платы и иных выплат сотрудникам школы, а также не исполняла обязанности по хранению USВ-токена с электронной подписью. Следователи полагают, что это позволило специалисту МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» похитить свыше 21 млн рублей.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.